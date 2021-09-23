Министр энергетики РФ Шульгинов прилетел в Волгоградскую область

Общество 23.09.2021 09:47
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23.09.2021 09:47
Самолет с министром энергетики РФ Николаем Шульгиным на борту только что приземлился в аэропорту Волгограда. Шульгинов проведет сегодня в Волгоградской области заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Центральной темой станет подготовка субъектов электроэнергетики ЮФО к отопительному сезону 2021-2022 годов. Министр также встретится с губернатором Андреем Бочаровым и проведет совещание по вопросам газификации.
Фото: архив пресс-центра министерства энергетики РФ.
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