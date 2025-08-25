Экономика

Жители Юга России рассказали, на что копят вместе с близкими

Экономика 25.08.2025 14:18
0
25.08.2025 14:18


Более 35% жителей ЮФО готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного ВТБ в августе 2025 года среди 1500 россиян.

Основным аргументом в пользу совместных счетов южане считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались 26% опрошенных. Еще 21% отмечают удобство совместного контроля расходов, а 20% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть – на путешествие или отпуск, 20% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: 42% готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 10% южан (выше, чем по стране), а минимальные 5% — всего 6% опрошенных.

Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Более половины опрошенных считают обязательными уведомления о транзакциях, 41% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

– Совместные счета – это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты, – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.08.2025 10:36
Экономика 23.08.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.08.2025 09:59
Экономика 23.08.2025 09:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 16:37 Реклама
Экономика 21.08.2025 16:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.08.2025 08:26
Экономика 21.08.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:38
Экономика 21.08.2025 07:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.08.2025 07:16
Экономика 21.08.2025 07:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.08.2025 15:37
Экономика 20.08.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2025 20:21
Экономика 19.08.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.08.2025 09:14
Экономика 19.08.2025 09:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2025 11:26
Экономика 18.08.2025 11:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.08.2025 10:35
Экономика 18.08.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 18:08
Экономика 15.08.2025 18:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 09:34
Экономика 15.08.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.08.2025 09:15
Экономика 15.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.08.2025 09:15
Экономика 14.08.2025 09:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:55
В Волгограде 5-7 сентября пройдет фестиваль колокольного звонаСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пьяный мотоциклист угробил 7-летнего мальчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:27
На Серенко в Волгограде завели 5-е дело из-за клеветы в канале «Остров Свободы»Смотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом в ерике Верблюд утонул 28-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:28
Мэр Волжского официально представил нового зама Евгения ГоловкоСмотреть фотографии
13:27
Гости фестиваля в Камышине съели 30 тонн арбузов за деньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Уборка теперь проще: на Гремячинском ГОКе улучшают условия труда сотрудниковСмотреть фотографии
13:07
Идёт транзитом? Волгоград неожиданно накрыла пыльная буря из КалмыкииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общениеСмотреть фотографии
12:45
С родителей больного подростка взыскали 0,5 млн за сгоревший под Волгоградом лесСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде студентку ВолГАУ осудят за попытку подкупить преподавателейСмотреть фотографии
12:08
Студенты могут стать лицом крупной волгоградской компанииСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области отец вспомнил о погибшем на СВО сыне только на похоронахСмотреть фотографии
11:38
Стала бы смертницей: ФСБ сообщила подробности о задержанной в Крыму волгоградкеСмотреть фотографии
11:18
70% МКД в Волгоградской области прошли проверку на готовность к зимовкеСмотреть фотографии
11:04
В Елани задержали водителя «Нивы» после жуткого ДТП с 8-летним школьником.Смотреть фотографии
10:29
РИА: Волгоградку задержали в Крыму за попытку подорвать силовиков с помощью иконыСмотреть фотографии
10:29
«Ротор» 25 августа на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» Смотреть фотографии
10:28
В Волжском загорелся павильон на рынке «Валентина»Смотреть фотографии
10:04
Волгоградские пожарные тушат НПЗ в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом силовики нашли у жителей схрон с боевым оружиемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:06
Кишечную палочку обнаружили волгоградские лаборанты в 19 образцах курятиныСмотреть фотографии
08:50
В Ставрополье суд рассмотрит дело экс-главы волгоградской полиции ТоймухамедоваСмотреть фотографии
08:33
РИА Рейтинг: волгоградские семьи тратили на коммуналку 4772 рубля в месяцСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде восстановлено движение по ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде за 111 млн рублей благоустроят территорию медкомплекса на ул. СоветскойСмотреть фотографии
06:20
В волгоградских магазинах заводят «долговые» тетради из-за перебоев с интернетомСмотреть фотографии
06:18
В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётовСмотреть фотографии
 