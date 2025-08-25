Жители Юга России рассказали, на что копят вместе с близкими





Более 35% жителей ЮФО готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного ВТБ в августе 2025 года среди 1500 россиян.

Основным аргументом в пользу совместных счетов южане считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались 26% опрошенных. Еще 21% отмечают удобство совместного контроля расходов, а 20% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть – на путешествие или отпуск, 20% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: 42% готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый четвертый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 10% южан (выше, чем по стране), а минимальные 5% — всего 6% опрошенных.

Также россияне определили, какие функции должны быть в совместных счетах для большего удобства. Более половины опрошенных считают обязательными уведомления о транзакциях, 41% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

– Совместные счета – это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты, – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

