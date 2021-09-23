Вопрос энергобезопасности приграничных районов Волгоградской области решат на федеральном уровне

Общество 23.09.2021 14:13
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23.09.2021 14:13
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил правительственную комиссию разработать конечное решение вопроса с обслуживанием электросетей на границе с Казахстаном. Предложение было озвучено на заседании правительственной комиссии, которое сегодня в Волгограде провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает ИА «Высота 102». Центральной темой совещания стала подготовка субъектов электроэнергетики ЮФО к отопительному сезону 2021-2022 годов.
Приграничные Палласовский и Старополтавский районы имеют общие с Казахстаном линии электропередач и другие объекты электросетей, построенные еще во времена Советского Союза. За последние три десятка лет властям и профильным структурам так и не удалось урегулировать вопрос быстрого доступа российских энергетиков к ЛЭП в приграничной зоне. Было разработано пять вариантов решения проблемы, однако ни один из них не был реализован.
«В рамках рабочего совещания Совета безопасности России этот вопрос был рассмотрен, были даны поручения проработать его, но окончательное решение не найдено. Предлагаю внести этот вопрос в протокол сегодняшнего совещания, вернуться к решению Совета безопасности под руководством Николая Патрушева, Полномочного представителя Президента в ЮФО Владимира Устинова и дать еще раз поручение в рамках Правительственной комиссии выработать, найти решение и реализовать этот важный проект», — обратился к участникам совещания Андрей Бочаров.
Глава региона также доложил Николаю Шульгинову о плановой подготовке Волгоградской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022. Уровень готовности объектов ЖКХ и социальной сферы составляет 94% при плановом показателе 82%. Объекты электроэнергетики в соответствии с графиком готовы на 78%. Продолжает снижаться накопленный годами долг за энергоресурсы. С сентября 2020 года задолженность уменьшилась на 25% (1,2 млрд рублей), в частности, за газ долг сократился на 38% за четыре года.
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