Происшествия 23.09.2021 15:20
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23.09.2021 15:20
Полицейские задержали в Волгоградской области подозреваемых в незаконной добыче сайгаков, занесенных в Красную книгу России. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, браконьерский стан располагался на территории сельскохозяйственного поля в Быковском районе. Там были обнаружены разделанные туши животных. По подозрению в браконьерстве задержаны двое местных жителей в возрасте 47 и 45 лет.
Проведенное специалистами исследование подтвердило, что животные принадлежат к семейству сайгаков, занесенных в Красную книгу РФ, и являются особо ценными видами. Сумма ущерба оценивается в 1 миллион 800 тысяч рублей.
В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что на основании собранных оперативниками материалов в отношении подозреваемых возбуждено уголовное ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору). За содеянное им грозит до 8 лет лишения свободы.
По данным следствия, в середине августа текущего года подозреваемые на автомобиле "УАЗ" отправились на сельскохозяйственные поля, расположенные между поселками Степной и Катричев Быковского района, где увидели стадо сайгаков. Будучи вооруженными охотничьим ружьем, они убили 10 особей.
В настоящее время проводятся дальнейший комплекс оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и других причастных к ней лиц.
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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