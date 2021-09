По итогам сентябрьского купонного наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» БО-ИО02 выполнены условия выплаты дополнительного дохода – 27 сентября 2021 года владельцам облигаций будет выплачен купон в размере 30%, а данный выпуск облигаций погашен.

Биржевые инвестиционные облигации БО-ИО02 банка «Открытие», размещенные 27 сентября 2019 года со сроком обращения два года, подразумевают полную защиту капитала на момент погашения – поскольку погашение облигаций происходит по номиналу вне зависимости от динамики базового актива. Для получения дополнительного купонного дохода достаточно, чтобы активы, входящие в корзину базовых активов облигации, показали любую минимальную положительную динамику на установленные даты наблюдения. Предусмотрен эффект памяти: если на какой-то момент наблюдения условие выплаты купона не выполняется, то купон запоминается и может быть выплачен позже, если на одно из следующих наблюдений все базовые акции превысили начальные значения.

В качестве базового актива биржевых инвестиционных облигаций БО-ИО02 выступили акции технологических компаний сектора 5G: SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD, CSCO UQ Equity, QUALCOMM INC, SKYWORKS SOLUTIONS INC, XILINX INC.

По итогам сентябрьского купонного наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» БО-ИО02 условия выплаты дополнительного дохода были выполнены: все акции корзины закрылись выше установленного барьера. Инвестиционная идея завершилась с положительным результатом – 27 сентября 2021 года по облигациям будет выплачен купон в размере 30% за два года, где 15% – это запомненный купон за прошлое купонное наблюдение, а 15% – результат текущего наблюдения. Также 27 сентября 2021 года пройдет погашение данного выпуска облигаций.