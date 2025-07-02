Экономика

Эксперты назвали перспективные активы для инвестиций

Экономика 02.07.2025 13:33
0
02.07.2025 13:33


Долгосрочные облигации федерального займа, корпоративные рублёвые облигации высокого кредитного качества, а также акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, наиболее привлекательны для инвестирования в третьем квартале 2025 года.

По мнению экспертов, текущий момент подходит для валютной диверсификации: доходности по валютным облигациям выросли, а укрепление рубля делает точку входа более комфортной.

– Мы наблюдаем начало цикла снижения ключевой ставки Банком России. Полагаем, что уже в этом году она может опуститься до 18%, – прокомментировал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Корнилов.

Аналитики в базовом сценарии прогнозируют постепенное ослабление курса рубля до 86,7 рублей за доллар к концу 2025 года. На этом фоне привлекательными выглядят локальные валютные облигации с доходностью 7–8% в валюте. Такие инструменты позволяют диверсифицировать валютную структуру портфеля и одновременно зафиксировать выгодную доходность.

Совокупный потенциал роста индекса Мосбиржи оценивается на уровне до 3480 пунктов к 2026 году. С учётом ожидаемой дивидендной доходности в размере 8,2% потенциальная доходность по российскому рынку акций может составить около 35%.

Наиболее интересными в III квартале остаются акции финансового, потребительского, технологического и транспортного секторов, которые выигрывают за счет устойчивого внутреннего спроса. Акции золотодобывающих компаний также выглядят перспективными, поскольку дают возможность для валютного хеджирования портфеля.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
01.07.2025 12:19
Экономика 01.07.2025 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2025 13:19
Экономика 29.06.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2025 12:22
Экономика 29.06.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2025 18:34
Экономика 27.06.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.06.2025 13:20 Реклама
Экономика 27.06.2025 13:20 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 16:41 Реклама
Экономика 26.06.2025 16:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 12:50 Реклама
Экономика 26.06.2025 12:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.06.2025 10:40
Экономика 26.06.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.06.2025 08:04
Экономика 26.06.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2025 12:49
Экономика 25.06.2025 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.06.2025 18:59
Экономика 24.06.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.06.2025 15:43
Экономика 24.06.2025 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2025 07:03
Экономика 22.06.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2025 16:59
Экономика 20.06.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.06.2025 16:44 Реклама
Экономика 20.06.2025 16:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:32
Baza: на стройке военного городка в Волгоградской области украли 43 миллионаСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде снова встали трамваи №13 из-за ДТП на путяхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
T2 представит цифровые решения для бизнеса на «Всероссийском дне поля – 2025»Смотреть фотографии
16:47
Волгоградцы, справившие новоселье, пришли на прием к БастрыкинуСмотреть фотографии
16:19
Бочаров по ВКС поучаствовал в совещании у ПатрушеваСмотреть фотографии
15:26
Камышанина задержали за попытку сжечь соседский дом коктейлем МолотоваСмотреть фотографии
15:14
Мошенники предлагают волгоградцам продлить договор связиСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде путавших следы гастролерш из Рязани отправили в колониюСмотреть фотографии
15:05
ДТП с большегрузами вызвало 9-километровую пробку в сторону ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
График выплат волгоградцам пенсий и детских пособий в июлеСмотреть фотографии
14:26
32-градусный зной сменит в Волгоградской области дожди с грозамиСмотреть фотографии
14:15
Названа причина смертельного ДТП с тремя большегрузами под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
Мосгорсуд отказался выпускать волгоградскую чиновницу Елисееву из СИЗОСмотреть фотографии
13:29
Тело участника СВО со следами побоев нашли в парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом бухгалтера медтехникума заподозрили в краже 9 млн рублейСмотреть фотографии
13:13
Под Волгоградом перекрыли трассу из-за ДТП с тремя большегрузамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
С УК в Волгограде требуют миллион за канализационное болотоСмотреть фотографии
12:41
«Ротор» арендовал у «Балтики» на сезон Ярослава АрбузоваСмотреть фотографии
12:31
Мошенники под видом военкоматов воруют наличные волгоградцев через мессенджерСмотреть фотографии
12:16
Под Волгоградом директора автошколы накажут за фиктивное обучениеСмотреть фотографии
12:03
В Урюпинске простятся с участником СВО Александром ЕвстроповымСмотреть фотографии
11:53
Полиция задержала волгоградца, прописавшего на даче мигрантовСмотреть фотографии
11:50
Неуправляемая фура наехала на водителя во время ремонта в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:49
Угроза сноса нависла над кроп-ареной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:15
Бастрыкин заинтересовался неспособностью чиновников помочь волгоградке с инвалидностьюСмотреть фотографии
10:33
Бочаров проверил площадку «Всероссийского дня поля – 2025» перед открытиемСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
В Волгоград из Удмуртии поступило 20 тонн семенного картофеля без возрастаСмотреть фотографии
10:27
Волгоградские депутаты потратят 1,2 млн рублей на покупку эксклюзивных календарейСмотреть фотографии
09:53
Депутаты просят льготы для нового водовода под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:37
Под Волгоградом задержали уроженца Узбекистана с крупной партией мефедронаСмотреть фотографииCмотреть видео
 