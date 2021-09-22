Банк «Открытие»: мировую экономику ждут новые риски со стороны Китая

По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ24.09.2021 13:40
ВТБ установил в Сочи банкомат в виде гоночного шлема24.09.2021 12:54
Траты VIP-клиентов ПСБ на путешествия в первом полугодии выросли более чем на треть24.09.2021 11:54
Стипендиатами компании РУСАЛ стали пять волгоградских студентов24.09.2021 11:28
ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам24.09.2021 10:31
«Россети» вложили более 6 млрд в ремонтную программу в Южном федеральном округе23.09.2021 16:58
Банк «Открытие»: рубль может незначительно укрепиться к доллару к середине 2022 года23.09.2021 15:30
В Volkswagen «Волга-Раст» прошла презентация абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos23.09.2021 12:58
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30% годовых23.09.2021 12:24
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%23.09.2021 12:23
Сбербанк зафиксировал рост онлайн-кредитования среди предпринимателей Волгоградской области23.09.2021 11:06
Уникальную модельную линейку высокоинтегрированных микропроцессоров создали на российском производстве22.09.2021 17:04
Разработкой и сборкой высокоинтегрированных полупроводниковых микропроцессоров занимается Отечественная фаблесс-компания «Байкал Электроникс». Используются российские процессоры в современной компьютерной технике и цифровой инфраструктуре промышленного назначения. Отличаются они высокой производительностью и пропускной способностью....