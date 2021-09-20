Федеральные новости

Дачницу из Волгограда оштрафовали за курятник на участке

Федеральные новости 20.09.2021 14:06
0
20.09.2021 14:06


Верховный суд России вынес решение о запрете содержания мелкой сельхозживности, в том числе - кур, на землях для садоводства. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Российскую газету».
До Верховного суда страны дошла и убедилась в своей неправоте жительница Волгограда гражданка К. Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила на участке гражданки курятник. Использование земли не по целевому назначению - это административное правонарушение, посчитал Верховный суд РФ.
В итоге дачницу оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такая сумма вышла потому, что штраф в этом случае назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но - не менее десяти тысяч рублей.
Если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит для граждан от 10 до 20 тысяч рублей. Так что владелицу курятника наказали по минимуму.
"Категория земель и вид разрешенного использования - основные характеристики земельного участка, они определяют его сущность и порядок использования, - поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Принцип деления земель на категории по целевому назначению, установленный в Земельном кодексе РФ, позволяет эффективно и рационально использовать земли".
Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается, подчеркивает юрист. То есть завести птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.
"Кроме того, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым также обязательно, - говорит член АЮР. - Согласно закону, садовый земельный участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей".
Кто хочет возиться с живностью, должен приобретать специальные земли.
"Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству", - говорит Мария Спиридонова.
Зато на садовых землях, по ее словам, можно поставить ульи. Конечно, пчелы в каком-то смысле, тоже живность. Но у них гораздо больше оснований находиться в саду, чем у тех же хрюшек или несушек.
Правда, ни один пчеловод не должен забывать о соседях. Прежде чем ставить ульи в своем саду необходимо заручиться согласием окружающих.
"Что касается ульев, то их поставить можно и на садовом участке, но, не нарушая права соседей и с соблюдением требований "Ветеринарных правил содержания медоносных пчел...", утвержденных приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194, с которым следует ознакомиться очень внимательно перед началом работ", - поясняет юрист.
По ее словам, если соседские животные и птицы создают окружающим дискомфорт, то можно обратиться в муниципалитет. Орган власти придет с проверкой к вашим соседям и выяснит, находятся ли там птицы на птичьих правах или вообще никаких прав у тамошних петухов нет.
Например, недавно в Вологодской области суд вынес предупреждение 57-летней женщине, которая держала двух кур в подвале многоквартирного дома.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Федеральные новости
17.09.2021 11:29
Федеральные новости 17.09.2021 11:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.09.2021 09:12
Федеральные новости 15.09.2021 09:12
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.09.2021 17:26
Федеральные новости 13.09.2021 17:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2021 13:07
Федеральные новости 12.09.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.09.2021 14:07
Федеральные новости 08.09.2021 14:07
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
07.09.2021 12:17
Федеральные новости 07.09.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.08.2021 10:23
Федеральные новости 31.08.2021 10:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.08.2021 12:13
Федеральные новости 24.08.2021 12:13
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.08.2021 16:47
Федеральные новости 22.08.2021 16:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.08.2021 10:33
Федеральные новости 18.08.2021 10:33
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.08.2021 17:42
Федеральные новости 13.08.2021 17:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.08.2021 17:49
Федеральные новости 09.08.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
04.08.2021 17:30
Федеральные новости 04.08.2021 17:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.08.2021 16:36
Федеральные новости 03.08.2021 16:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
31.07.2021 13:17
Федеральные новости 31.07.2021 13:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:04
Волгоградские чиновники почтили память жертв трагедии в пермском вузе минутой молчанияСмотреть фотографии
14:50
«Мы все время боялись сгореть»: жители аварийного дома в Волгограде спасались от огня через окнаСмотреть фотографии
14:24
Силовики пресекли незаконный сигаретный бизнес в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Авиакомпанию «Победа» наказали за голодных пассажиров в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
14:06
Дачницу из Волгограда оштрафовали за курятник на участкеСмотреть фотографии
13:18
Кировский и Советский районы Волгограда соединят новой дорогой за 380 миллионовСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде «Жигули» застряли под самосвалом после удара: двое пострадалиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Жалобы на бездействие правоохранительных органов рассмотрят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
В контакт-центр ПФР по Волгоградской области ежедневно поступает более 1000 звонковСмотреть фотографии
11:45
Мусорный регоператор выставлял счета умершим жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области в улетевшей с трассы машине погиб человекСмотреть фотографии
11:14
Раскидало по дороге: водитель иномарки устроил массовое ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
Четыре партии преодолели 5-процентный барьер в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом селянин навредил земле почти на 5 млн рублейСмотреть фотографии
10:24
Облизбирком озвучил результаты голосования по округам Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
РУСАЛ принял участие в создании Консорциума «Экономика замкнутого цикла»Смотреть фотографии
09:18
Поле подсолнечника с сюрпризом обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
«Радеж» прекращает свою торговую деятельность как торговый операторСмотреть фотографии
08:18
Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
23:38
Концерт с фейерверком завершили день освящения Александро-Невского собора в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:16
Облизбирком подвел первые итоги после закрытия УИК в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
«Жесть просто»: заброшенная промбаза полыхает на севере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:38
На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцевСмотреть фотографии
19:32
Момент ДТП с VIP-автомобилем в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Явка на выборах в Госдуму в Волгоградской области превысила 57%Смотреть фотографии
17:24
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:49
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за суткиСмотреть фотографии
15:48
Члены УИК в Волгограде пожаловались на заболевших наблюдателей от СРЗПСмотреть фотографии
14:10
Освященный патриархом Александро-Невский собор в Волгограде открыл двери для прихожанСмотреть фотографии
14:00
Больше половины избирателей проголосовали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 