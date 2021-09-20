Поле подсолнечника с сюрпризом обнаружили в Волгоградской области

Происшествия 20.09.2021 09:18
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20.09.2021 09:18
Полицейские задержали двоих подозреваемых в культивировании наркосодержащих растений в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, фигурантов задержали с поличным при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения "Гром" на поле подсолнечника. Установлено, что 44-летний и 39-летний ранее судимые жители Михайловки приехали в Новоаннинский район, чтобы собрать наркосодержащащее растение, которое один из них посадил и культивировал между рядами подсолнечника.
В общей сложности у задержанных изъято более 2,5 килограмма запрещенного растения. Со слов задержанных, марихуана выращивалась для собственного употребления. Будет устанавливаться их причастность и к сбыту наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело.
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