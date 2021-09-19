Масштабным концертом со световым шоу и праздничным салютом завершился знаменательный для волгоградцев день освящения собора святого благоверного князя Александра Невского. Музыкальный телевизионный проект подготовила группа режиссеров из Москвы и Волгограда, сообщили в администрации Волгоградской области.









Красочное шоу собрались посмотреть несколько тысяч волгоградцев – без преувеличения, вся площадь Павших борцов от Главпочтамта до НЭТ была заполнена жителями и гостями Волгограда. Люди с неподдельным интересом наблюдали за постановкой, которая рассказывала о многовековой истории российского государства в сопровождении мощных голосов артистов и динамичной рок-музыки.









В проекте приняли участие государственный ансамбль российского казачества «Казачий курень», артисты «Царицынской оперы», Волгоградского театра юного зрителя и воспитанники Волгоградской детской филармонии. Захватывающий сценарий подготовили авторы театра «Крокус Сити Холл». Финал представления был встречен громкими аплодисментами жителей города. За представлением наблюдали не только волгоградцы, но и множество иностранных гостей, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».













Завершил по-настоящему праздничный вечер грандиозный салют в небе над воссозданным собором, который также был встречен овациями многочисленных зрителей.

















































После музыкального концерта зрителей ожидало световое шоу – через проекцию лазерных лучей на стены Александро-Невского собора была рассказана история воссоздания храма. Аудиовизуальное произведение «По велению сердца, по зову души» познакомило волгоградцев с повестью о становлении личности святого благоверного князя Александра Невского. Зрелищное шоу отправило зрителей вглубь истории, отразив этапы строительства, разрушения и возрождения храма. Для этого красочного шоу на четырёх башнях установили 24 проектора – огни, озарившие собор в историческом центре Волгограда, попали в объективы смартфонов тысяч горожан.