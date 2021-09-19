Общество

Патриарх Кирилл прибыл в храм Александра Невского в Волгограде

Общество 19.09.2021 10:01
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19.09.2021 10:01


В эти минуты патриарх Кирилл прибыл в воссозданный храм Александра Невского в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в храме, рядом с которым расставлены военнослужащие роты почетного караула, патриарха ожидали верующие, ученики воскресных школ, кадеты, члены попечительского совета. За ограждением собрались волгоградцы и священнослужители, которые специально приехали сюда, чтобы стать свидетелями знаменательного события. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор встретил патриарха огромным букетом из белых роз. Патриарх Кирилл благословил и двух встречавших его девочек с цветами.







Патриарх Кирилл с крестным ходом обошел храм, затем внутри собора началась служба.  
Происходящее в храме транслируется на выносных экранах на площади Павших борцов. Вечером на стенах собора пройдет световое шоу. 


Справка
Поводом для строительства Соборного храма в Царицыне послужило крушение поезда 17 октября 1888 г. в которой чудом уцелели российский император Александр III и царская семья. Государь с семьей благодарили за чудо Святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя всех Александров царской фамилии. Во многих городах в честь этого события начали строить Александро-Невские часовни и храмы, в том числе и в Царицыне. 
Храм построили в 1915 году. 
Масштабы сооружения в Царицыне были впечатляющими даже по сегодняшним меркам: длина – 51 м, ширина – 41,5 м, высота – 57,5 м, высота креста – 6 м. Крест на главный купол Собора был поднят 27 сентября 1915 г. Кафедральный собор в Царицыне был освящен в мае 1918 г. Все годы своего существования храм был духовным центром православной жизни города и главным украшением Царицына. Даже при большевиках в нем не прекращались богослужения несмотря на то, что все годы советской власти он не отапливался.
21 марта 1932 г. собор Александра Невского был взорван, причем со второй попытки. Кирпичи и крошку укладывали в качестве подушки для дороги на окружающих улицах. Оставшиеся обломки использовали даже в сентябре 1942 г. при строительстве баррикад в штурмуемом фашистами Сталинграде.
Первым шагом на пути к восстановлению исторической справедливости была инициатива Владыки новообразованной Волгоградской епархии Германа в 1992 г. по возрождению в Волгограде собора Александра Невского. Закладной камень в основание Собора был освящен 3 февраля 2003 г.
В марте 2016 г. на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил воссоздание храма. В этом же году приступили к его строительству, попечительский совет возглавил глава региона Андрей Бочаров.
За период 2016-2021 гг. выполнены все строительные работы, работы по внутреннему убранству собора — роспись стен, написание икон, изготовление и установка специальной мебели и церковной утвари. В звонницу подняты и установлены 18 колоколов. Спроектированные с учетом архитектурных особенностей здания собора и изготовленные по индивидуальному проекту купол и крест освящены и установлены по канонам Российской Православной Церкви.

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