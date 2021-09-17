Расследования

В Волгограде избивший диджея посетитель бара останется под стражей

Расследования 17.09.2021 17:09
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17.09.2021 17:09


Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения 25-летнему мужчине, подозреваемому в избиении диджея в ночном клубе. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, Центральный суд еще 9 сентября поместил подозреваемого под стражу до 8 ноября. Однако адвокат обжаловал постановление суда и попросил изменить меру пресечения своему подзащитному  с заключения под стражу на запрет определенных действий. Однако областной суд оставил без изменения постановление Центрального суда. 
Напомним, инцидент  произошел в баре «Gatsby» на улице Глубокоовражной с ночь с 4 на 5 сентября. Подозреваемый и еще несколько человек избили диджея. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемого  задержали в Астрахани и доставили в Волгоград, где он ранее находился в гостях.
Пострадавший иностранец приехал в Волгоград из Мозамбика и учится на 5-м курсе технического университета. В ночь с 4 на 5 сентября он выступал в ночном клубе под псевдонимом DJ Gee. За отказ поставить песню его толкнули, завязалась драка, в ходе которой юношу ударили по голове колбой от кальяна, наполненной водой. Его госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и порезами. Диджей рассказал о случившемся в своем Инстаграме. После случившегося руководство клуба, где произошел инцидент, объявило о его временном закрытии, все брони, выступления и мероприятия отменены. 

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