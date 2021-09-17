Расследования 17.09.2021 16:10
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17.09.2021 16:10
В Котельниковском межрайонном следственном отделе СУ СК по Волгоградской области расследуют обстоятельства трагедии, случившейся на одной из фермерских точек. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель отдела Хонгор Муджиков, для откачки нечистот из сливной ямы была вызвана ассенизаторская машина. Водитель машины прибыл на точку со своим родственником. Однако во время откачки нечистот забилась труба. 37-летний водитель ассенизаторской машины попросил одного из работников фермы подержать шланг для прочистки трубы. 36-летний мужчина спустился в яму, чтобы выполнить просьбу водителя. Но ему стало плохо и он потерял сознания, упав в яму. Ассенизатор попытался спасти помощника, но с ним произошло то же самое. На помощь бросился его родственник, который тоже едва не потерял сознание. Пострадавших с трудом вытащили бросившиеся на помощь рабочие фермерской точки. К сожалению, водителя ассенизаторской машины спасти не удалось – он погиб. А другого мужчину откачали, он был госпитализирован в районную больницу. В комитете здравоохранения Волгоградской области ИА "Высота 102" пояснили, что пострадавший находится в терапевтическом отделении, состояние его удовлетворительное.
По предварительным данным, причиной гибели одного мужчины и отравления другого мог стать газ метан, который образуется при гниении отходов. Работа с таким видом отходов подразумевает использование средств индивидуальной защиты, в частности, противогазов. Однако меры по соблюдению безопасности предприняты не были.
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