Расследования

Начальника локомотивного депо осудят после ЧП на испытаниях тепловоза в Волгограде

Расследования 17.09.2021 11:23
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17.09.2021 11:23


Перед судом предстанет начальник сервисного локомотивного депо "Волгоград". Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, должностное лицо обвиняется по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушения требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствием установлено, что сотрудник депо получил тяжкий вред здоровью в апреле текущего года при выполнении работ по проведению реостатных испытаний секции тепловоза. Мастер участка снял смотровой люк с петель шахты холодильника и оступился. При потере равновесия рука мастера попала в лопасти работающего вентилятора инерционного типа, в результате чего последнему причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации пальцев, множественных рваных ран кисти, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
Вместе с тем, реостатные испытания должны проводиться в составе специальной бригады не менее двух человек. Однако, как считает следствие, начальник сервисного локомотивного депо "Волгоград" поручил пострадавшему провести их единолично, вопреки нормативно-правовыми актам и организационно-распорядительными документам.

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