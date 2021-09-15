В Волжском на тепловых сетях проводят диагностику трубопроводов с использованием современной робототехники





Диагностику трубопроводов с использованием робототехники провели сегодня на теплосетях Волжского.

Такой метод для Волгоградской области уникален. Применяемый сегодня во многих регионах страны – от Норильска до Санкт-Петербурга, по словам разработчиков, он показал свою эффективность – такая технология позволяет выявить скрытые дефекты трубопроводов и оптимизирует затраты на их ремонт.

«Для нас очень важно снизить риски возникновения аварийных ситуаций и их последствий. И, если ранее мы применяли метод опрессовки, который выявлял наиболее проблемные участки, то сегодня сможем планировать ремонтные работы по результатам полного обследования. Оно даст не только общую характеристику сетей, но и точное описание и вид обнаруженного дефекта, его местоположение и размеры. Мы оценим

опасность дефекта по критериям технического состояния трубопроводов и выработаем

рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту трубопроводов с указанием периода проведения работ», - пояснил ИА «Высота 102» главный инженер ООО «Волжские теплосети» Константин Макушев.

Журналисты волгоградских СМИ смогли посмотреть весь процесс погружения робота в трубу. Сначала вырезается люк, в который погружается робот. Затем люк герметично закрывается и робот «плывет» по трубопроводу, не задевая дна и стенок трубы.

Внутритрубное диагностирование проводится методом акустического резонанса. На исследуемых участках проводится визуальный и измерительный контроль металла труб, изоляционного и теплоизоляционного покрытия. А также измерение толщины стенки трубопровода и твердости металла труб в местах доступа. Все данные выводятся на экран компьютера.

Сегодня в Волжском начались работы по обследованию участков с помощью робототехнического комплекса на распределительных тепловых сетях по ул. Набережная от ТК-30 до ТК-42, от ТК-44 до ТК-46а.

Всего с применением робототехники будет пройдено 1182 метра наиболее проблемных участков. Если применение такой технологии покажет ее эффективность, ООО «Волжские теплосети» будут принимать решение о дальнейшем ее применении.



