Экономика

В Волжском на тепловых сетях проводят диагностику трубопроводов с использованием современной робототехники

Экономика 15.09.2021 17:21 Новости компаний
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15.09.2021 17:21 Новости компаний


Диагностику трубопроводов с использованием робототехники провели сегодня на теплосетях Волжского. 
Такой метод для Волгоградской области уникален. Применяемый сегодня  во многих регионах страны – от Норильска до Санкт-Петербурга, по словам разработчиков, он показал свою эффективность – такая технология позволяет выявить скрытые дефекты трубопроводов и оптимизирует затраты на их ремонт.
 
«Для нас очень важно снизить риски возникновения аварийных ситуаций и их последствий.  И, если ранее мы применяли метод опрессовки, который выявлял наиболее проблемные участки, то сегодня  сможем планировать ремонтные работы по результатам полного обследования. Оно даст не только общую характеристику сетей, но и точное описание и вид обнаруженного дефекта,  его местоположение и размеры.  Мы оценим
 опасность дефекта по критериям технического состояния трубопроводов и выработаем 
 рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту трубопроводов с указанием периода проведения работ», - пояснил ИА «Высота 102» главный инженер ООО «Волжские теплосети» Константин Макушев.
 
Журналисты волгоградских СМИ смогли посмотреть весь процесс погружения робота в трубу. Сначала вырезается люк, в который погружается робот. Затем люк герметично закрывается и робот «плывет» по трубопроводу, не задевая дна и стенок трубы.
Внутритрубное диагностирование проводится методом акустического резонанса. На исследуемых участках проводится визуальный и измерительный контроль металла труб, изоляционного и теплоизоляционного покрытия. А также измерение толщины стенки трубопровода и твердости металла труб в местах доступа. Все данные выводятся на экран компьютера.
 
 Сегодня в Волжском начались работы по обследованию участков  с помощью робототехнического комплекса  на распределительных тепловых сетях по ул. Набережная от ТК-30 до ТК-42, от ТК-44  до ТК-46а. 
 
Всего с применением робототехники будет пройдено 1182 метра наиболее проблемных участков. Если применение такой технологии покажет ее эффективность, ООО «Волжские теплосети» будут принимать решение о дальнейшем ее применении. 

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