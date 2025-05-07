Волгоградцы заметили новые банкоматы с символами города-героя

В Волгограде установили банкоматы с символами города-героя. В преддверии Дня Победы устройства появились в аэропорту и на железнодорожном вокзале и уже привлекли внимание пассажиров — на боковых панелях устройств Мамаев курган, монумент «Родина-мать», музей-панорама «Сталинградская битва», мельница Гергардта и набережная Волги.

Как пояснили ИА «Высота 102» в ВТБ, Волгоград стал одним из участников проекта «Калейдоскоп банкоматов», в рамках которого на устройства самообслуживания наносят иллюстрации, отражающие культурный код городов.

— Волгоград — город, где прошло важнейшее, переломное сражение Великой Отечественной войны. Мы гордимся подвигом нашего народа и всегда будем его помнить, — прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев. — Два новых банкомата, которые будут встречать гостей города и его жителей в ключевых транспортных узлах, уникальны. Они отражают историю легендарного города-героя, иллюстрируют его символы, знакомые каждому жителю России.

Отметим, что такие же банкоматы, но с иными иллюстрациями, стоят в аэропортах и на вокзалах в Москве и в Санкт-Петербурге.