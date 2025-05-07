



Налоговыми органами Волгоградской области за четыре месяца 2025 года выпущено около 11,8 тыс. сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП). Почти четыре тысячи КЭП получили юридические лица, более 7,8 тысячи – предприниматели.

– Получить сертификат КЭП можно как лично в территориальных налоговых органах, предоставляющих данную услугу, или в офисах доверенных лиц УЦ ФНС России, – напомнили в региональном управлении ФНС России. – Перевыпустить КЭП через сервисы «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» могут владельцы электронной подписи, ранее получившие ее в удостоверяющем центре ФНС России или у доверенных лиц УЦ ФНС России, авторизовавшись в сервисе при помощи сертификата электронной подписи.

Дистанционно перевыпустить КЭП можно, если:

срок ранее полученного КЭП еще не истек;

рабочее место пользователя (компьютер) уже настроено для работы с имеющимся сертификатом;

с момента получения сертификата у налогоплательщика не было изменений персональных данных (паспортных данных, фамилии, и пр.).

Отметим, что перевыпущенную КЭП можно записать только на тот носитель, на который изначально был получен сертификат. Запись сертификата на другой носитель при дистанционном перевыпуске невозможна.

При невозможности дистанционного перевыпуска КЭП по описанным выше или иным причинам необходимо личное посещение налогового органа для получения КЭП.