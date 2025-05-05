Волгоградские потребители уходят в онлайн за покупками





В Волгоградской области потребительская активность населения демонстрирует умеренный рост. По данным ассоциации компаний интернет-торговли, сообщает ИА «Высота 102», объем онлайн-торговли в 2024 году увеличился на 35,3%, что уступает общероссийскому показателю (+41,3%), но подтверждает устойчивую тенденцию переориентации потребителей на онлайн-покупки.

Сообщается, что в IV квартале прошлого года рост составил 28,8% в сравнении с тем же периодом 2023, что также ниже темпов по стране (36,6%).

Наибольшим спросом у жителей региона пользовались одежда и обувь, мебель, цифровая и бытовая техника, продукты питания, автозапчасти и аксессуары. Эти категории составили более 60% всех онлайн-продаж в указанный период.