В Волгограде водителю троллейбуса не удалось избежать ДТП





Авария с участием троллейбуса №10А произошла сегодня в Центральном районе Волгограда на пересечении проспекта Ленина с улицей Глазкова. Как сообщили в мэрии, троллейбус двигался по выделенной полосе в сторону Краснооктябрьского района, когда ехавший перед ним легковой автомобиль совершил резкое перестроение для поворота направо. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса был вынужден применить экстренное торможение и перестроиться во вторую полосу, в результате чего задел ехавший в попутном направлении другой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал.





На место дорожного инцидента вызваны сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Все пассажиры смогли пересесть по имеющимся у них билетам в следующий троллейбус. Их движение на данном участке осуществляется в штатном режиме.



