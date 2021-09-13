Происшествия

В Волгограде водителю троллейбуса не удалось избежать ДТП

Происшествия 13.09.2021 18:02
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13.09.2021 18:02


Авария с участием троллейбуса №10А произошла сегодня в Центральном районе Волгограда на пересечении проспекта Ленина с улицей Глазкова. Как сообщили в мэрии, троллейбус двигался по выделенной полосе в сторону Краснооктябрьского района, когда ехавший перед ним легковой автомобиль совершил резкое перестроение для поворота направо. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса был вынужден применить экстренное торможение и перестроиться во вторую полосу, в результате чего задел ехавший в попутном направлении другой автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал. 

На место дорожного инцидента вызваны сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Все пассажиры смогли пересесть по имеющимся у них билетам в следующий троллейбус. Их движение на данном участке осуществляется в штатном режиме.

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