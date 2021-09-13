В Волгограде проходит Всероссийская акция «Помоги первым!»









Всероссийская акция «Помоги первым!» приурочена ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи и проходит во многих городах России с 9 по 15 сентября. В рамках акции проходят городские фестивали, мастер-классы, онлайн-квесты, мероприятия, обучающие правилам оказания первой доврачебной помощи.

Бесспорно, что квалифицированную медицинскую помощь могут оказать лишь медицинские работники. Но нередки ситуации, когда жизнь пострадавшего идет на минуты и зависит от того, кто первый прибудет на место происшествия. От неравнодушия, грамотных действий каждого из нас может зависеть жизнь человека.

Сотрудники «РЖД-Медицина» Волгограда провели обучающее мероприятие на железнодорожном вокзале «Волгоград-1». Заведующий отделением анестезиологии и реанимации Владимир Дербенцев объяснил алгоритм оказания первой помощи в различных неотложных ситуациях: при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, кровотечении и травмах. Он также обучил присутствующих навыкам оказания первой доврачебной медицинской помощи, которыми должен владеть каждый человек, чтобы своевременно помочь пострадавшему.













У студентов медицинского университета, волонтеров-медиков, была уникальная возможность на практике под руководством профессионала отработать комплекс сердечно-легочной реанимации с использованием дополнительных средств, автоматическим наружным дефибриллятором.





Доктор Дербенцев объяснил пошаговые действия тех, кто оказался рядом с человеком, которому требуется помощь:

– привлечь внимание окружающих, попросить вызвать скорую помощь;

– необходимо подойти к пострадавшему в средствах индивидуальной защиты (перчатки, маска), осмотреть и попробовать привести в чувства;

– при отсутствии дыхания и мышечного тонуса приступить к комплексу сердечно-легочной реанимации – непрямому массажу сердца.

«Отрадно, что к процессу обучения навыкам первой медицинской помощи подключились посетили вокзала, не остались равнодушными, активно поучаствовали. Значит стало больше людей, которые смогут прийти на помощь, может даже спасти чью-то жизнь. Это и была наша цель – она достигнута» , – подвел итоги мероприятия Владимир Дербенцев.

Организаторы акции: сеть клиник «РЖД-МЕДИЦИНА» и Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики».



