



В начале первого тайма футболисты волгоградской команды завладели преимуществом во владении мячом и провели несколько атак на ворота гостей, сообщает ИА "Высота 102". На 17-ой минуте полузащитник хозяев Николай Кипиани вышел один на один с голкипером тольяттинского клуба, но пробил выше ворот. А самый очевидный шанс отличиться был у самого активного игрока первой половины игры «Ротора» нападающего Камиля Муллина на 37-ой минуте, когда форвард пробил головой с близкого расстояния, но вратарь «Акрона» сумел выручить свою команду. Под конец первого тайма футболисты гостей перехватили игровую инициативу у подуставших волгоградцев и, в свою очередь, стали создавать опасные моменты у ворот, которые удалось реализовать тольяттинцам. На 42-ой и 45-ой минутах «Акрон» сумел забить два гола и ушёл на перерыв с комфортным преимуществом в счёте.

Во втором тайме волгоградские игроки бросились исправлять ситуацию и создали много опасных моментов, однако реализовать смогли лишь один. На 70-ой минуте нападающий "Ротора" Бека Кавтарадзе воспользовался ошибкой вратаря "Акрона" и на добивание сумел отправить мяч в сетку ворот гостей. После этого хозяева имели еще несколько шансов сравнять счет, однако благодаря голкиперу соперника, который отражал опасные удары, это им не удалось.

Таким образом, "Ротор" потерпел первое поражение на "Волгоград Арене" в текущем сезоне.

Фото ФК "Акрон" ВК.

Волгоградский «Ротор» проиграл клубу из Тольятти в матче 9-ого тура первенства ФНЛ – 1:2. Этот матч прошел на "Волгоград Арене" с небольшим количеством болельщиков, которых пускали по QR-коду и сертификатами о вакцинации от коронавируса.