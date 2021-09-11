Происшествия

В Волгоградской области сгорел «КамАЗ»

Происшествия 11.09.2021 09:27
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11.09.2021 09:27


Грузовик ночью загорелся на улице в рабочем поселке Елань. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, огнем была охвачена кабина «КамАЗа» по всей площади. На место происшествия прибыли пожарные расчеты 37-ой пожарно-спасательной части. Возгорание было ликвидировано за 18 минут. Погибших и пострадавших нет. По предварительной версии, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки транспортного средства.

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