Экономика

Банк «Открытие» будет нанимать менеджеров розничного бизнеса с помощью виртуальной стажировки

Экономика 09.09.2021 12:01
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09.09.2021 12:01


В банке «Открытие» стартует первый на российском финансовом рынке пилотный проект виртуальной стажировки для кандидатов на позицию менеджера розничного бизнеса. Стажировка проводится на онлайн-площадке всероссийского оператора по работе с молодыми талантами «Преактум».
Виртуальная стажировка – новый инструмент привлечения и отбора соискателей, который объединяет знакомство с компанией, тестовые задания, обучение и сбор данных о кандидате.
Цель проекта – повысить качество соискателей на вакансии менеджеров розницы за счет выполнения заданий и отсева немотивированных кандидатов, улучшить адаптивность новичков в первые месяцы работы благодаря погружению в реальную работу менеджеров розничного бизнеса. Кроме того, проект призван снизить текучесть кадров в первые три месяца работы и укрепить имидж банка «Открытие» как передового работодателя в России, использующего продвинутые инструменты найма персонала.
Виртуальная стажировка, кроме приветственного промо-ролика, будет состоять из двух учебных модулей. Первый касается специфики продаж: знание продуктов, звонки клиентам, обработка входящего потока, конкретные продажи. Тема второго – клиентский сервис, его влияние на продажи, а также принципы работы с конфликтными клиентами.
Кандидатам будут предложены тесты и мини-задания для погружения в специфику реальной работы и проверки практических навыков.
При первичном интервью с каждым кандидатом рекрутер предлагает пройти виртуальную стажировку и в случае согласия направляет ему специальную ссылку. Кандидат может пройти виртуальную стажировку и самостоятельно, увидев ссылку в тексте вакансии, либо на других площадках. Рекрутер получает уведомление о новом кандидате, прошедшем виртуальную стажировку, связывается с ним и запускает процесс оценки его профессиональных качеств. 
Виртуальная стажировка для кандидата на этапе пилота будет рекомендательной. Итоги проекта будут подведены в конце октября.
Пройти стажировку можно по ссылке.

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