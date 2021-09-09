В Волгоградской области дети ходят в школу по затопленному мосту











Жители глубинки Волгоградской области возмущены бездействием властей, которые не предпринимают никаких усилий по ремонту аварийного моста. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Даниловского района, много лет назад военные установили понтонное сооружение через речку Березовку, чтобы связать хутор Рогачи с административным центром Атамановского сельского поселения – хутором Атамановка. За эти годы мост пришел в негодное состояние – по нему не только ездить, но и ходить опасно. «В хуторе Рогачи живут десять школьников, один из них – первоклассник.





Каждый день они вынуждены преодолевать этот почти затопленный мост, рискуя упасть в воду, чтобы попасть в школу в хуторе Атамановка, которую посещают дети из населенных пунктов Петруши, Рогачи и Кувшиново. А потом по этому же мосту возвращаться домой», - рассказали хуторяне. На том берегу речки дети садятся в школьный автобус, который и везет их на уроки, а потом подвозит к опасному месту. Причем это практически единственный путь для детей хутора Рогачи, чтобы попасть в школу. Есть еще второй вариант – объезд через лес и по грунтовой дороге протяженностью около 10 километров. Но в непогоду и слякоть преодолеть это расстояние почти невозможно.





По словам хуторян, с просьбой о ремонте аварийного моста или строительству нового сооружения они уже неоднократно обращались в администрацию Даниловского района. Однако, как утверждают местные жители, власти района не считают ситуацию критической. «Дай Бог, чтобы дети оставались живы-здоровы после таких поездок в школу. Но чиновники должны не отмахиваться от проблемы, а делать все, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи», - заявили местные жители.

Глава Даниловского района Сергей Копытов, к которому редакция обратилась с просьбой прокомментировать эту ситуацию, заверил, что знает о плачевном состоянии моста в хуторе Рогачи. "На территории нашего района таких мостов, к сожалению, много. В этом году один из таких аварийных объектов через Медведицу в хуторе Заполянский удалось отремонтировать. Буквально сегодня в район приезжали представители "Дирекции автомобильных дорог Волгоградской области", смотрели этот мост. Есть надежда, что и его удастся привести в порядок по линии комитета транспорта и дорожного хозяйства региона", - пояснил глава района.