Глава Минфина Силуанов наградил комитет финансов Волгоградской области

Экономика 08.09.2021 21:21
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08.09.2021 21:21
Министр финансов России Антон Силуанов наградил коллектив профильного комитета Волгоградской области за эффективную организацию межбюджетных отношений на региональном уровне. Соответствующий диплом чиновники получили на V Московском финансовом форуме-2021, сообщает ИА «Высота 102».
В мероприятии участвуют представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов. Главной темой МФФ-2021 стало влияние пандемии на российскую и мировую экономики. Форумчане обсудили сложности, с которыми пришлось столкнуться государствам за последний год и структурные процессы, которые запустил коронавирус. В число тем форума вошли перспективы российской экономики и финансовых рынков в условиях глобальной конкуренции, методы стимулирования инвестиционной активности в России.
Фото: официальный сайт ММФ-2021.
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