Банк «Открытие»: рынок ждет повышения ключевой ставки до 7%

Экономика 08.09.2021 18:59
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08.09.2021 18:59
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич дал прогноз о ключевой ставке.
В преддверии очередного заседания Совета директоров Банка России на финансовом рынке складываются ожидания в пользу повышения ключевой ставки на 0,5 п.п. до 7%, что соответствует прогнозу «Открытие Research». Непривычное отсутствие устных интервенций со стороны регулятора указывает на то, что эти ожидания его устраивают, и решение по ставке с высокой вероятностью окажется именно таким. В то же время нельзя исключать и вариант более консервативного шага повышения – на 0,25 п.п.
В пользу умеренного повышения ключевой ставки выступает замедление по итогам июля большинства макроэкономических показателей (к аналогичному периоду 2019 г.) за исключением добычи нефти и розничной торговли. Так, рост промышленного производства замедлился до 0,7% к аналогичному периоду 2019 г. по сравнению с 2,3%* в июне и 4,6%* на пике в марте. Строительство замедлилось в результате переформатирования госпрограмм субсидирования ипотеки с пиковых 18%* в июне до 11,3%*, динамика платных услуг – с -2,8%* до -4,6%*. Сохранили или улучшили динамику только розничный товарооборот, прирост которого составил 4,2%*, и добыча нефти, где величина спада уменьшилась с -7,6%* до - 6,8%*.
Также можно отметить начавшееся с июня быстрое снижение инфляционных ожиданий населения – которые, впрочем, остаются высокими – и существенный приток вкладов в июле в связи с заметным ростом депозитных ставок. С момента последнего заседания максимальная процентная ставка по депозитам выросла с 5,5% до 6,2%.
Ключевым фактором для Совета директоров будут полные данные по росту потребительских цен по итогам августа. На возможный всплеск инфляции указывают оперативные данные по итогам последних двух недель. Однако эти данные охватывают менее 40% позиций, имеющих отношение к базовому индексу потребительских цен, и важных для целей выработки денежно-кредитной политики. Поэтому полные данные по итогам августа могут нести сюрприз в любую сторону.
В отношении действия такого существенного проинфляционного фактора, как предвыборные выплаты – пенсионерам, детям, военным в размере около 700 млрд руб. – Банк России в конце августа дал комментарий, что в целом он уже был учтен в июльском прогнозе инфляции, когда ключевая ставка была повышена сразу на 1 п.п. Если это на самом деле так, то ключевым фактором в решении станет тот факт, подтвердится ли всплеск роста цен в данных по инфляции, которые опубликует Росстат 8 сентября.
*К аналогичному периоду 2019 г.
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