Расследования 08.09.2021 16:45
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08.09.2021 16:45
Полицейские привлекли к административной ответственности 29-летнего водителя Lexus, который на своем внедорожнике передвигался по Аллее Героев в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, личность водителя, который накануне вечером грубо нарушил правила дорожного движения, установили инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду.
Сообщение о нарушителе, который на внедорожнике осуществляет движение по пешеходной зоне Аллеи Героев, поступило в полицию 7 сентября около 21:00. Водитель Lexus свою вину не отрицал. Он пояснил, что ему перегородили проезд, он не смог выехать по дороге и поэтому решил ехать по тротуару.
В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения" и назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.
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