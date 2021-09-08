









Полицейские привлекли к административной ответственности 29-летнего водителя Lexus, который на своем внедорожнике передвигался по Аллее Героев в Волгограде. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, личность водителя, который накануне вечером грубо нарушил правила дорожного движения, установили инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по г. Волгограду.

Сообщение о нарушителе, который на внедорожнике осуществляет движение по пешеходной зоне Аллеи Героев, поступило в полицию 7 сентября около 21:00. Водитель Lexus свою вину не отрицал. Он пояснил, что ему перегородили проезд, он не смог выехать по дороге и поэтому решил ехать по тротуару.

В отношении водителя составлен материал об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения" и назначен штраф в размере 2 тысяч рублей.



