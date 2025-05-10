«Красота и восторг»: видео салюта в честь 80-летия Победы в Волгограде

Праздничный салют в честь 80-летия Победы в городе-герое Волгограде поразил горожан и гостей города своей красотой и великолепием. Как сообщает V102.RU, ночное небо над городом-героем 9 мая озарили букеты разноцветных искр в двух местах – на Центральной набережной и на Мамаевом кургане.





Жители и гости города наблюдали за этим действом как завороженные. Некоторые кричали «Ура!» и «Победа!», кто-то не скрывал слез от переполнявших душу эмоций и гордости, а были и те, кто просто молчал, созерцая эту красоту.





Фото и видео: Алексей Костяков и Павел Мирошкин/ V102.RU