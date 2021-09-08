Происшествия 08.09.2021 10:46
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08.09.2021 10:46
Водитель автомобиля "Лада Гранта" пострадала в результате ДТП в Урюпинске. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, утром 40-летняя женщина, которая находилась за рулем легковушки, в районе строения №21А по улице Карбышева не справилась с управлением, совершила съезд с дороги с последующим наездом на цветочную клумбу. В результате ДТП водитель доставлена в больницу.
фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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