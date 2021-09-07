Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской области

Расследования 07.09.2021 16:38
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07.09.2021 16:38
Окончательное обвинение предъявлено 24-летнему жителю Урюпинского района, который обвиняется в гибели 17-летней девушки в реке Хопер. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурант уголовного дела, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места происшествия (п.п. "а,б" ч.4 ст.264 УК РФ). Кроме того, молодому человеку инкриминируется ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении преступления).
По данным следствия, в ночь с 17 на 18 апреля текущего года обвиняемый катался на машине со своей 17-летней знакомой. Рано утром, не справившись с управлением, он совершил съезд в реку Хопер. Машина стала стремительно погружаться на дно. Выбраться из автомобиля смог только водитель, а девушка утонула. С места происшествия мужчина скрылся, а на следующий день обратился в правоохранительные органы. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление об угоне, в совершении которого обвинил уже погибшую к тому моменту 17-летнюю приятельницу. Однако следователи установили истинную картину произошедшего. Автомобиль был извлечен со дна реки Хопер, а спустя три недели после случившегося тело утонувшей обнаружили в акватории реки местные рыбаки.
Обвиняемый приступил к ознакомлению с уголовным делом. В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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