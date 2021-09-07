Расследования

Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской области

Расследования 07.09.2021 16:38
0
07.09.2021 16:38


Окончательное обвинение предъявлено 24-летнему жителю Урюпинского района, который обвиняется в гибели 17-летней девушки в реке Хопер. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурант уголовного дела, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и оставлении места происшествия (п.п. "а,б" ч.4 ст.264 УК РФ). Кроме того, молодому человеку инкриминируется ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении преступления).

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 апреля текущего года обвиняемый катался на машине со своей 17-летней знакомой. Рано утром, не справившись с управлением, он совершил съезд в реку Хопер. Машина стала стремительно погружаться на дно. Выбраться из автомобиля смог только водитель, а девушка утонула. С места происшествия мужчина скрылся, а на следующий день обратился в правоохранительные органы. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление об угоне, в совершении которого обвинил уже погибшую к тому моменту 17-летнюю приятельницу. Однако следователи установили истинную картину произошедшего. Автомобиль был извлечен со дна реки Хопер, а спустя три недели после случившегося тело утонувшей обнаружили в акватории реки местные рыбаки.
Обвиняемый приступил к ознакомлению с уголовным делом. В ближайшее время материалы следствия с обвинительным заключением будут направлены в прокуратуру.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
07.09.2021 17:35
Расследования 07.09.2021 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.09.2021 15:01
Расследования 07.09.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2021 16:24
Расследования 06.09.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2021 13:24
Расследования 06.09.2021 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2021 11:26
Расследования 06.09.2021 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.09.2021 10:05
Расследования 06.09.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2021 15:13
Расследования 03.09.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2021 12:36
Расследования 03.09.2021 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2021 15:02
Расследования 02.09.2021 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2021 11:53
Расследования 02.09.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2021 10:48
Расследования 02.09.2021 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.09.2021 14:46
Расследования 01.09.2021 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.09.2021 12:19
Расследования 01.09.2021 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2021 15:04
Расследования 31.08.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.08.2021 13:22
Расследования 31.08.2021 13:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:03
Жителей частного сектора в Волгограде избавили от токсичного соседства с ассенизаторомСмотреть фотографии
17:35
Подозреваемого в избиении диджея в Волгограде задержали в АстраханиСмотреть фотографии
17:21
В волгоградской больнице скончался обварившийся на заводе рабочийСмотреть фотографии
17:10
Почти 200 тысяч: в волгоградском регионе растет количество абонентов WinkСмотреть фотографии
16:38
Завершено расследование дела о гибели на свидании 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
Под Волгоградом отара овец погубила посадки лука на 1 млн рублейСмотреть фотографии
15:27
Доля ипотеки на ИЖС в портфеле Банка ДОМ.РФ достигла 9%Смотреть фотографии
15:07
Под Волгоградом силовики нашли запретные плантации (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:01
В Волгограде разыскивают напавших на диджея посетителей ночного клубаСмотреть фотографии
14:10
Самолет из Москвы из-за неполадки кружил над ВолгоградомСмотреть фотографии
13:57
Катер с волгоградскими туристами сломался и дрейфует в Каспийском мореСмотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Назначена дата освящения собора Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:23
Разработку стратегии оздоровления Дона доверят академикам и ученымСмотреть фотографии
12:43
В Волгограде к зиме отремонтируют проблемные проездыСмотреть фотографии
11:43
В частном секторе Волгограда выросла мусорная гораСмотреть фотографии
11:22
В Волжском пассажирка такси попала в больницу из-за водителя-нарушителяСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде от последствий коронавируса умерла 18-летняя скрипачкаСмотреть фотографии
10:52
Руководитель волгоградской академии «Ротор» на год условно отстранен от футболаСмотреть фотографии
10:40
Волгоградский и ростовский губернаторы объединились ради оздоровления ДонаСмотреть фотографии
10:13
Волгоградцев предупредили о новом штамме вируса гриппаСмотреть фотографии
10:02
Сотрудники «Волгоградэнергосбыта» предотвратили кражу имущества завода-банкротаСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде на пожаре в девятиэтажке пострадал мужчинаСмотреть фотографии
09:34
В Волжском до конца года отремонтируют еще 17 дорогСмотреть фотографии
09:13
В Египте погиб боксер из Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде оштрафовали владельца кальян-бара после визита чиновниковСмотреть фотографии
20:02
Сельский депутат попросила губернатора Волгоградской области вернуть рентген-кабинет в больницуСмотреть фотографии
18:45
В Волгограде основательно взялись за переработку автомобильных шинСмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Волгоградский губернатор вплотную занялся лесозащитными полосамиСмотреть фотографии
17:46
Суд в Волгограде обязал чиновников облкомприроды вернуть 12,5 млн субсидии в бюджетСмотреть фотографии
16:58
«Квантопогружение»: «Ростелеком» в Волгограде стал партнером серии образовательных квестов для кванторианцевСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 