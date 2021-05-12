



Следователи предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса России 24-летнему владельцу автомобиля "ВАЗ-2114", который затонул вместе с 17-летней девушкой в реке Хопер. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, обвинение предъявлено за заведомо ложный донос о совершении преступления (ч.1 ст.306 УК РФ) и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения (п.п. "а,б" ч.4 ст.264 УК РФ).

Как ранее сообщалось, владелец автомобиля работает в структуре УФСИН России по Волгоградской области. Тело девушки, с которой он встречался, нашли в реке спустя три недели после исчезновения несовершеннолетней.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 апреля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял принадлежащим ему автомобилем ВАЗ, на пассажирском сидении которого находилась его несовершеннолетняя знакомая. Рано утром, не справившись с управлением, он совершил съезд в реку Хопер. Спастись удалось только водителю - он покинул транспортное средство, а девушка осталась в машине. С места происшествия мужчина скрылся, а на следующий день обратился в правоохранительные органы. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление об угоне, в совершении которого обвинил уже погибшую к тому моменту 17-летнюю приятельницу. Следователям территориального подразделения СКР, организовавшим проверку по факту безвестного исчезновения молодой жительницы Урюпинска, удалось установить картину произошедшего. Автомобиль с разбитыми стеклами был поднят со дна реки Хопер, однако он был пуст. Спустя три недели тело девочки было обнаружено в акватории реки местными рыбаками.

Расследование продолжается.







