В Волгограде на пожаре в девятиэтажке пострадал мужчина

Происшествия 07.09.2021 10:00
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07.09.2021 10:00
Жилец одной из квартир девятиэтажного дома в Ворошиловском районе Волгограда пострадал в результате пожара. 50-летнему мужчине понадобилась помощь медиков, сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в одной из квартир девятиэтажного дома на улице Чигиринской горели домашние вещи на площади 30 кв.м. Пожарные расчеты 20-ой пожарно-спасательной части все потушили за 14 минут. Причины возгорания устанавливаются.
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