Экономика 07.09.2021 11:57
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07.09.2021 11:57
Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина прокомментировала события на мировом рынке нефти.
Юбилейное заседание министерского комитета ОПЕК+, прошедшее 1 сентября, не преподнесло сюрпризов. Участники оперативно подтвердили намерение придерживаться ранее установленных договоренностей и увеличить добычу нефти в октябре 2021 года на 400 тысяч баррелей в день.
Неопределенность со спросом на нефть остается, поскольку дельта-штамм все еще набирает обороты. Так в США число госпитализируемых достигло уже 75% от пиковых значений начала года, хотя еще недавно цифра была около 50%. И это при значительной доле вакцинированного населения. В Европе замедляется восстановление активности. Cводный индикатор деловой активности еврозоны в августе показал снижение до 59,0 п. с 60,2 п. в июле. В сфере услуг, наиболее пострадавшей в 2020 году, индекс снизился до 59,0 п. с 59,8 п. Более того, вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий.
Пятничная слабая статистика по американскому рынку труда, как и данные по госпитализациям, способствовала ослаблению доллара, поскольку в августе рост занятости замедлился сильнее ожиданий – всего 235 тыс. при ожидании в 733 тыс. (консенсус Bloomberg). Это подтверждает опасения ФРС о том, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в США в может выразиться в нежелании населения возвращаться на рынок труда.
На фоне слабого доллара и новостей из Мексиканского залива нефть уверенно поднялась выше 73 долларов за баррель Брент, в моменте превышая 73,6 долларов за баррель. Восстановление добычи в Мексиканском заливе затягивается – к пятнице большинство нефтяных платформ там остаются без персонала, а объём остановленной добычи всё ещё близок к 1,5 млн баррелей в сутки. Восстановить производство удалось лишь на 240 тыс. баррелей в сутки. Частичную работу смогли возобновить лишь 2 из 6 НПЗ в штате Луизиана. Соответственно, на рынке начинает расти убеждённость, что восстановление работы НПЗ произойдет быстрее, чем на нефтяных платформах, что увеличит дефицит на рынке нефти.
На неделе с 6 по 10 сентября котировки нефти сохранят повышенную волатильность и будут находиться в диапазоне 72-75 долларов за баррель Брент. Основные события, на которые будут реагировать цены, это данные по ВВП Еврозоны, промышленная статистика некоторых европейских стран, заседание ЕЦБ, индексы цен производителей в США.
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