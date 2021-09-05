В Волгограде c места ДТП увезли пять человек

Происшествия 05.09.2021 11:08
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05.09.2021 11:08
В аварии, которая накануне вечером произошла в Красноармейском районе Волгограда, получили травмы пять человек. В ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали подробности ДТП, которое случилось поздно вечером. 31-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ Солярис» на ул.Удмуртская не выдержал безопасную дистанцию, в результате его автомобиль столкнулся с «Хендэ Акцент» под управлением 30-летнего водителя. От удара «Хендэ Акцент» влетела на световую опору, а «Хендэ Солярис» - на трубу теплотрассы. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя автомашин, а также трое пассажирок автомобиля «Хендэ Акцент»: годовалая девочка и двое женщин, 25 и 56 лет.
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