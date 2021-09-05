Происшествия

В Волгограде c места ДТП увезли пять человек

Происшествия 05.09.2021 11:08
0
05.09.2021 11:08


В аварии, которая накануне вечером произошла в Красноармейском районе Волгограда, получили травмы пять человек. В ГУ МВД по Волгоградской области ИА «Высота 102» рассказали подробности ДТП, которое случилось поздно вечером. 31-летний водитель,  управляя автомашиной «Хендэ Солярис» на ул.Удмуртская не выдержал безопасную дистанцию, в результате его автомобиль столкнулся  с  «Хендэ Акцент» под управлением 30-летнего водителя.  От удара  «Хендэ Акцент» влетела на световую опору, а «Хендэ Солярис» -  на трубу теплотрассы. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя автомашин, а также трое пассажирок автомобиля «Хендэ Акцент»: годовалая девочка и двое женщин, 25 и 56 лет.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
05.09.2021 10:11
Происшествия 05.09.2021 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.09.2021 09:55
Происшествия 05.09.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2021 16:57
Происшествия 04.09.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2021 16:38
Происшествия 04.09.2021 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2021 13:37
Происшествия 04.09.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2021 10:18
Происшествия 04.09.2021 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2021 10:11
Происшествия 04.09.2021 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2021 10:03
Происшествия 04.09.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2021 09:42
Происшествия 04.09.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2021 22:05
Происшествия 03.09.2021 22:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2021 17:40
Происшествия 03.09.2021 17:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2021 13:01
Происшествия 03.09.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2021 12:21
Происшествия 03.09.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2021 12:11
Происшествия 03.09.2021 12:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2021 10:24
Происшествия 03.09.2021 10:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:09
«У вас в России – свобода»»: уехавший из страны волгоградец - о скованном коронавирусом и страхом ВьетнамеСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области открыли детскую поликлинику в ярких тонахСмотреть фотографии
12:30
Экс-главу МЧС по Волгоградской области наградили за тушение пожаров в ЯкутииСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области фиксируют пугающую стабильность заражений коронавирусомСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде c места ДТП увезли пять человекСмотреть фотографии
10:11
Пенсионерка травмировалась в салоне автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Погибли в расцвете лет: аварии унесли жизни двух мужчин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:11
Росстат: в Волгоградской области доходы падают, зарплата растетСмотреть фотографии
21:07
Жительница Волгоградской области исполнила мечту и привилась от коронавирусаСмотреть фотографии
19:57
Над аэродромом в Волгограде пересчитают птицСмотреть фотографии
18:36
Гаражная амнистия в действии: куда и с чем обращаться волгоградцамСмотреть фотографии
16:57
Дерево упало на проезжающую машину во дворе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:38
Увезли на скорой: в жестком ДТП на Спартановке пострадала 81-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
16:00
Три волгоградки среднего возраста умерли от коронавирусаСмотреть фотографии
15:43
Волгоградский губернатор устроил сюрприз жителям коттеджей в «Белой даче»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Фонд капремонта обязал нерадивого подрядчика выплатить ущерб жителям поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
Речка в Волгоградской области покраснела во второй разСмотреть фотографии
13:37
Волжане тушили пожар на балконе в многоэтажкеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгоградской области не удается переломить ситуацию с коронавирусомСмотреть фотографии
13:03
От плюса до минуса: в Волгоградской области прогнозируют резкую смену погодыСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области сократились площади овощных плантацийСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде два человека получили травмы в троллейбусеСмотреть фотографии
10:11
Пожилая пассажирка погибла в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде пенсионер едва не убил своего сынаСмотреть фотографии
09:42
Престарелая жительница Волгоградской области сгорела в своем домеСмотреть фотографии
09:26
В центре Волгограда изменится схема движения из-за ремонта теплосетиСмотреть фотографии
09:17
«Не пройти без сапог»: волгоградцы жалуются на эпичные лужи после дождейСмотреть фотографии
22:05
Пьяный водитель оставил без света частный сектор на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:32
АО «Волгоградоблэлектро» присоединило к сетям более 1000 потребителей Волгоградской области с начала годаСмотреть фотографии
20:09
Искусство выживания: под Волгоградом ввели частичную оплату в бюджетных художках и музыкалкахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 