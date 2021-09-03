Здравоохранение

Профессор ВолгГМУ рассказал, как изжога приводит к отиту

Здравоохранение 03.09.2021 13:18
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03.09.2021 13:18


Изжога - основное проявление рефлюксной болезни. Мало кто догадывается, но именно рефлюкс часто вызывает кариес, заболевания ЛОР-органов, такие как отит, синусит. Рефлюкс приводит к эрозиям и язвам в пищеводе, что увеличивает риск развития новообразований, рефлюкс-ассоциированной бронхиальной астме.     
Могут ли физические нагрузки вызывать проявления рефлюксной болезни? Какие продукты способны провоцировать рефлюкс?  Как правильно оказать себе помощь и почему нельзя лечить рефлюкс самостоятельно? 
Консультирует врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Волгоградского государственного медицинского университета  Павел Бакумов. 
Напомним, в научно-популярном видеопроекте ВолгГМУ лучшие специалиста вуза отвечают на  самые злободневные вопросы волгоградцев: почему человек испытывает боль, как оказать себе первую помощь, какие симптомы должны насторожить? Видеоролики публикуются на канале «Позовите профессора!» в YouTube.

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