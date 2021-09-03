Профессор ВолгГМУ рассказал, как изжога приводит к отиту





Изжога - основное проявление рефлюксной болезни. Мало кто догадывается, но именно рефлюкс часто вызывает кариес, заболевания ЛОР-органов, такие как отит, синусит. Рефлюкс приводит к эрозиям и язвам в пищеводе, что увеличивает риск развития новообразований, рефлюкс-ассоциированной бронхиальной астме.

Могут ли физические нагрузки вызывать проявления рефлюксной болезни? Какие продукты способны провоцировать рефлюкс? Как правильно оказать себе помощь и почему нельзя лечить рефлюкс самостоятельно?

Консультирует врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Волгоградского государственного медицинского университета Павел Бакумов.