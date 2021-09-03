В Волгограде фитнес-тренер соблазнилась чужими 100 тыс рублей в кошельке

Происшествия 03.09.2021 12:11
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03.09.2021 12:11
Частный фитнес-инструктор в Волгограде стала фигуранткой уголовного дела о краже денежных средств. В УМВД России по Волгограду уточнили, что 31-летняя женщина нашла на улице кошелек, подняла и открыла, обнаружив внутри денежные средства в сумме 100 000 рублей, банковскую карту и документы. Женщина поехала в магазин, где расплатилась найденной банковской картой. Остальные найденные денежные средства потратить она не успела.
В это время хозяйка кошелька - 50-летняя жительница Красноармейского района обратилась в дежурную часть районного отдела полиции. Она пояснила, что выронила кошелек, когда садилась в автомобиль.
Сыщики уголовного розыска нашли того, кто подобрал кошелек, но отдавать его не захотел. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.
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