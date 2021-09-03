Мы их теряем: Росстат подвел итоги миграции в Волгоградской области





За последние полгода Волгоградскую область выбрали местом жительства 27047 человек. Между тем, количество уехавших оказалось больше – 27687 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила 640 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата. В аналогичном периоде 2020 года в Волгоградскую область больше приезжали, чем уезжали. Так, в регион прибыли 23940 человек, а уехали – 21997 человек. Прирост населения составлял 1943 человека.

Среди регионов ЮФО лишь в трех субъектах зафиксирована тенденция убыли населения в результате миграционных процессов – кроме Волгоградской области в Калмыкии и в Астраханской области. Самая высокая миграционная убыль населения зафиксирована в Астраханской области – сюда приехали 8925 человек, а уехали – 10289 человек (-1364 человека). Лучше всего ситуация в Краснодарском крае. В первом полугодии в этот регион прибыли 83309 человек, уехали – 65450 человек (+17 859).



