ВОЛМА активно участвует в обмене опытом в сфере цифровизации промышленности





Очередное заседание Совета при Губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса прошло 2 сентября на площадке Волгоградского алюминиевого завода. Совет — постоянно действующий орган, основная цель которого повышение эффективности промышленного сектора региона и организация взаимодействия и обмена опытом между региональными компаниями. Его участники: представители Администрации Волгоградской области и крупнейших промышленных компаний региона: "ВОЛМА", РУСАЛ, "РИТЭК", Волжский трубный завод, АО "Северсталь канаты", "Каустик", "Волгограднефтемаш" и других.

Среди тем, которые регулярно становятся предметом обсуждения членов Совета, важное место занимают вопросы цифровизации промышленности, которыми занимается отдельно выделенная рабочая группа. Внедрение современных технологий на предприятиях Волгоградской области — важный фактор роста сектора. Осознают это и сами производственные компании, только в 2020 году инвестировавшие в цифровизацию более 500 миллионов рублей. Немаловажным стимулирующим фактором столь крупных вложений является поддержка государства, способствующая получению льготных кредитов на данные цели.

Один из лидеров в Волгоградской области в сфере освоения современных технологий— компания ВОЛМА, крупнейший российский производитель гипсовых и цементных стройматериалов. Компания не только регулярно внедряет новые цифровые инструменты в производстве, логистике и маркетинге, но и активно делится наработками как с членами Совета при Губернаторе, так и с другими предприятиями региона и РФ.

«Процесс цифровизации должен идти постоянно, ведь появляются новые технологии, обновляются подходы к их использованию, а те системы, что уже внедрены, требуют обновления, — считает генеральный директор Управляющей компании "ВОЛМА" Владимир Овчинцев. — Мы, реализовав одни проекты, тут же переходим к внедрению других и строим планы на третьи. Компания тем самым продолжает развиваться, растут компетенции сотрудников, делая нас более гибкими, упрощая адаптацию к изменяющимся внешним факторам, обеспечивая определенную стабильность и устойчивость. Накопленным опытом мы всегда готовы делиться с партнерами и в то же время сами хотим учиться у них».





В марте "ВОЛМА" принимала фокус-группу по цифровизации промышленности и демонстрировала уже внедренные новинки. За прошедшие 5 месяцев компания запустила еще ряд цифровых проектов. В их числе - внедрение в управление складской логистикой функции "Voice Speaking", благодаря которой водители погрузчиков на производственных площадках получают задачи по перемещению продукции через наушник. Тем самым специалист не тратит время на сверку с бумажными или цифровыми носителями и не отвлекается при управлении транспортным средством.

Продолжает развиваться система работы компании с перевозчиками. Если раньше водители большегрузного транспорта должны были зарегистрироваться на погрузку через специальный терминал, то теперь они могут это сделать дистанционно с помощью мобильного телефона или ПК, после чего прибыть на производственную площадку непосредственно к нужному времени. Кроме того, для повышения стабильности работы и быстродействия учетной системы SAP, ВОЛМА переходит на актуальную версию этого программного обеспечения – платформу SAP HANA.

Обмен опытом, в том числе в сфере цифровизации, стал поводом для визита в начале сентября на производственную площадку "ВОЛМА-Волгоград" делегации самарского холдинга "Продмаш", занимающегося производством металлоконструкций для дорожной сферы: барьерных ограждений, металлических опор, шумозащитных экранов и т.д, а также развивающем другие направления бизнеса. Более 20 сотрудников предприятия посетили производственные цехи и познакомились с цифровой экосистемой "ВОЛМА".

«Хочу поблагодарить компанию "ВОЛМА" за организацию мероприятия, считаю, что подобный формат обмена опытом между крупными предприятиями крайне важен и эффективен, — рассказал генеральный директор ОАО "Завод ПродМаш" Георгий Макаров. — Мы приехали в Волгоград широкой делегацией, чтобы руководители различных направлений смогли пообщаться со своими коллегами по сфере деятельности: производстве, маркетинге, логистике, IT, управлению персоналом, экономике. Здесь мы не только услышали об интересных и современных решениях, которые нам интересно было бы внедрить у себя, но и нашли точки соприкосновения в части возможного партнерства в будущем».



