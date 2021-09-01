



Попытка нападения на начальника колонии обернулась для осужденного ИК-5 в Камышине увеличением срока на 1 год 8 месяцев, сообщили ИА "Высота 102" в Камышинском городском суде.

Ранее мужчина уже был судим по редко применяемой статье 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). По совокупности приговоров, суд окончательно назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Судом установлено, что осужденный, после объявления ему постановления о водворении в карцер на 15 суток для отбытия дисциплинарного наказания за нарушение правил внутреннего распорядка, обозлился и решил выместить агрессию на начальнике исправительного учреждения. Сиделец побежал в сторону сидящего за столом начальника и попытался ударить его ногой, но его действия пресекли сотрудники ФСИН.

Судебное решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



