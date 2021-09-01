Экономика

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу МХК «ЕвроХим»

Экономика 01.09.2021 12:03 Новости компаний
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01.09.2021 12:03 Новости компаний


За трудовые успехи и большой вклад в развитие химической промышленности Российской Федерации коллективу «Минерально-химической компании «ЕвроХим» объявлена Благодарность президента России.
Компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко входит в тройку мировых компаний – производителей всех групп питательных веществ для роста и развития растений. С момента создания компания прошла огромный путь развития. 
Сегодня на предприятиях «ЕвроХима» трудятся около 27 000 тысяч человек, которые выпускают более 100 видов продуктов. В структуру компании входят заводы по добыче полезных ископаемых, производству и реализации минеральных удобрений более чем в 100 странах мира. В ближайшие 5 лет «ЕвроХим» планирует стать самым безопасным, прибыльным, быстрорастущим и привлекательным производителем минеральных удобрений в мире. 
Владелец компании «ЕвроХим», российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко — крупнейший инвестор всего несырьевого сектора отечественной промышленности. За 20 лет работы компании «ЕвроХим» общий объем инвестиций Андрея Мельниченко в российскую экономику составил свыше 20 миллиардов долларов, что является рекордным показателем для не нефтегазового сектора российской промышленности. 
Налоговые платежи компании «ЕвроХим» в 2018-2020 годов в бюджеты и государственные внебюджетные фонды составили 5,3 миллиарда рублей. Во всех регионах присутствия предприятия «ЕвроХима» входят в число крупнейших налогоплательщиков, работодателей, региональных заказчиков, инвесторов как в экономику, так и в социальную сферу.
Так, дочернее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое строит в Волгоградской области Гремячинский горно-обогатительный комбинат, в 2021 году вошло в число победителей Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2021», организованного Международным форумом «Инновации и развитие».Экспертное жюри конкурса высоко оценило деловую репутацию и активность, участие «ЕвроХим-ВолгаКалия» в благотворительных и спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности, развитие трудового потенциала коллектива Гремячинского ГОКа.
На фото - вице-премьер Правительства РФ Юрий Борисов (слева) вручил Благодарность Президента РФ генеральному директору компании «ЕвроХим» Владимиру Рашевскому.


 

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