Скоростной трамвай от ВГТЗ до «Монолита» в Волгограде запустят 1 сентября





Движение трамваев на участке между станциями «Стадион «Монолит» и «ВГТЗ» откроют завтра, 1 сентября – основная часть реконструкции путей выполнена. В ночное время на линиях продолжатся работы по бесшовной сварке стыков между рельсами.





«У нас причина одна, почему не сделали сейчас бесшовные стыки – закончились деньги, не хватило нам немножко средств, – сообщил глава Волгограда Виталий Лихачев во время инспекции реконструированного участка. – Поэтому мы попросили губернатора Андрея Ивановича Бочарова изыскать в областном бюджете средства для того, чтобы не останавливать федеральную программу, пока подойдет следующий транш. Андрей Иванович эти средства изыскал, поэтому по ночам подрядчик будет работать по сварке этих швов, но днем трамвай будет ходить в обычном режиме».









В начале сентября, с возвращением за парты школьников и студентов, традиционно наблюдается рост пассажиропотока, и запуск скоростного трамвая по маршруту «ВГТЗ – Ельшанка» позволит избежать транспортного коллапса. Других мер по усилению общественного транспорта с 1 сентября мэрия Волгограда не планирует.

















Реконструкция участка скоростного трамвая от ВГТЗ до больницы Ильича началась в декабре 2020 года. Работы финансируются из федерального бюджета – на первый транш в размере 300 млн рублей подрядчик отремонтировал 6 км путей. В частности, проведена замена шпал, рельсов, подушки, контактной сети, включая опоры. Всего властям Волгограда предстоит обновить 21 км путей от ВГТЗ до ТРК «Европа Сити Молл», на эти цели требуется 2 млрд рублей.





Помимо реконструкции трамвайных путей построены две новые платформы на остановочных пунктах. Во время инспекции мэр Виталий Лихачев поручил до конца сентября провести текущее благоустройство, в частности, покосить сухую траву вдоль рельсов и на разворотном кольце станции «ВГТЗ». На вопрос о продолжении реконструкции и переходе на следующий участок глава города пояснил, что муниципалитет ждет следующий федеральный транш.