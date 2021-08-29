Волгоградские поликлиники получили моментальные тесты на COVID





Крупная партия экспресс-тестов для выявления антигена COVID-19 доставлена в Волгоградскую область и распределена по медицинским учреждениям. Как сообщили в обздраве, всего поступило 60 тысяч таких тестов. Они позволяют получить результат в течение 10-15 минут, что является самым быстрым способом диагностики наличия вируса в организме человека. Экспресс-тестирование будет использоваться в амбулаторно-поликлиническом звене для исследования биоматериала жителей с признаками ОРВИ.

В облздраве отмечают, что оперативный результат поможет врачу максимально быстро поставить диагноз, определить тактику лечения и назначить необходимые препараты.

Ранее читатели информагентства жаловались на трудности с постановкой диагноза. Так, чтобы попасть к терапевту болящим приходилось целый день провести в очереди, а результат ПЦР-теста они вынуждены были ждать несколько дней.



