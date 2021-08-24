В Волгоградской области обобрали 14-летнего сироту





Опекун 14-летнего подростка в Волгоградской области идет под суд за присвоение денег сироты. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

30-летняя фигуранта уголовного дела обвиняется по ч.2 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Следователи завершили расследование и передали уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, обвиняемая, являясь опекуном ребенка, 2007 года рождения, совершила хищение денежных средств, находившихся на его банковском счете. Установлено, что в течение 2019-2020 годов она обналичила свыше 150 тысяч рублей, принадлежащих малолетнему, которыми впоследствии распорядилась в собственных интересах. Создавая видимость законности трат, женщина подделала товарные чеки, указав в них, что на всю сумму были приобретены предметы одежды для опекаемого.

В настоящее время она отстранена от исполнения возложенных на нее обязанностей опекуна.



