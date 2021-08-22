В Волжском тушат пожар на трансформаторной подстанции (ВИДЕО)

Происшествия 22.08.2021 20:26
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22.08.2021 20:26
В Волжском пожарные тушат возгорание на трансформаторной подстанции на территории в районе подшипникового завода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелось масло в будке размером 4 на 4 метра. В ведомстве пояснили, что подстанция находится не на территории предприятия. В результате происшествия пострадавших нет.
В старой части города на несколько секунд вырубилось электричество, до сих пор один из интернет-провайдеров не может наладить работу оборудования. Очевидцы сообщали о черном клубе дыма, который поднялся над заводом. В сторону предприятия мчались машины скорой помощи и пожарные автомобили. Подробности уточняются.
Фото Алеси Жильской Жесть Волжского ВК, видео Николая Некрасова.
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