В Волжском тушат пожар на трансформаторной подстанции (ВИДЕО)













В Волжском пожарные тушат возгорание на трансформаторной подстанции на территории в районе подшипникового завода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, загорелось масло в будке размером 4 на 4 метра. В ведомстве пояснили, что подстанция находится не на территории предприятия. В результате происшествия пострадавших нет.

В старой части города на несколько секунд вырубилось электричество, до сих пор один из интернет-провайдеров не может наладить работу оборудования. Очевидцы сообщали о черном клубе дыма, который поднялся над заводом. В сторону предприятия мчались машины скорой помощи и пожарные автомобили. Подробности уточняются.

Фото Алеси Жильской Жесть Волжского ВК, видео Николая Некрасова.