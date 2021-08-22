Волгоградцев обрекли на жизнь среди кладбища деревьев





Жители Тракторозаводского района Волгограда вот уже несколько месяцев ведут бесполезную переписку с чиновниками и коммунальщиками, требуя вырубить засохшие деревья около домов №№26 и 28 по ул. Салтыкова-Щедрина. «Здесь погибли более сорока деревьев, это более 80% от нашего бывшего теперь дворового зеленого фонда. Зрелище страшное – мы живем как будто в мертвом лесу. Но ведь мы-то еще живые! Почему нас обрекли на жизнь на кладбище деревьев? Эти деревья не воскресить, их надо вырубать, а на их месте сажать новые», - считают волгоградцы.





Но, как выяснилось в ходе переписки, существует множество причин и препон для выполнения требований волгоградцев. Причем в администрации Тракторозаводского района, куда регулярно отправляют письма волгоградцы, ссылаются каждый раз на новые обстоятельства. То автогидроподъемника нет у УК «Тракторозаводская эксплуатирующая организация», то средства в бюджет не заложены. Поначалу чиновники и вовсе заверяли, что деревьям требуется лишь санитарная обрезка, хотя, утверждают жители, никакая обрезка не вернет погибшие деревья к жизни. Потом в администрации района сообщали, что управляющая компания вот-вот получит разрешение на снос высохших насаждений. Но дело близится к осени, а мертвые деревья продолжают пугать жителей.

Волгоградцы на днях уже обратились с соответствующими жалобами на бездействие районных чиновников в администрацию города и к губернатору. «Жаль, что наш город теряет когда-то богатое зеленое убранство. Мы не знаем, из-за чего засохли наши деревья, или из-за отсутствия полива, или из-за каких-то других причин. Но мы не видим желания властей как-то исправить ситуацию», - констатируют горожане.







