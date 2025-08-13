Роскомнадзор признал блокировку звонков через WhatsApp* и Telegram





Роскомнадзор признал ограничение звонков россиян, которые они совершают через WhatsApp* и Telegram. В надзорном органе данные меры объясняют необходимостью предотвращения преступлений в отношении граждан.

Напомним, что на проблемы при осуществлении звонков волгоградцы активно стали жаловаться с начала текущей недели. По информации пользователей перечисленных мессенджеров, сразу после соединения, в разговоре возникают помехи, а затем связь и вовсе прерывается.

В Роскомнадзоре сообщают, что ограничения носят частичный характер.

– Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится, – говорится в заявлении Роскомнадзора.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.