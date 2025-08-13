



Сегодня, 13 августа, в Волгоградской области делегация «Газпрома» посетила производственные площадки машиностроительных и металлургических предприятий, расположенных на территории Волгограда и Волжского. При участии губернатора региона Андрея Бочарова также прошла презентация уникального производства специальных сталей, которое создается в регионе.

Как сообщает ИА «Высота 102», глава Волгоградской области заявил в ходе презентации о будущем региона как столицы нержавеющих сталей.

– Волгоградская область станет еще одной столицей – столицей специальных нержавеющих сталей в России. У нас не заржавеет. Практически 80% всей нержавеющей стали страны будет производиться непосредственно на предприятиях в Волгоградской области. А это даст возможность для создания новых видов продукции, – цитирует Андрея Бочаров пресс-служба администрации.

Ранее, напомним, днем 13 августа в Советском районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров вместе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым посетил завод «Волгограднефтемаш». Руководители осмотрели один из цехов предприятия, а также экспозицию из лучших образцов нефтехимического и газового оборудования, изготовленными ведущими предприятиями региона.