



Полиция озвучила обстоятельства крупной аварии на Третьей продольной в Волгограде, где столкнулись два грузовика. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате этого ДТП один человек погиб.

- По предварительной информации, в 14-07 час. напротив строения № 3 по ул. Автомагистральная произошло столкновение автомобилей КАМАЗ и Scania. В результате ДТП водитель автомобиля Scania скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в Главке полиции.





Известно, что аварию спровоцировал водитель Scania. Он двигался со стороны Тракторного района в Краснооктябрьский, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в КАМАЗом.

Из-за ДТП на Третьей продольной образовалась пробка протяженностью около 4 км. В настоящее время на месте происшествия организовано реверсивное движение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области