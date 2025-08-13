Пробка и что-то течёт: два грузовика столкнулись на Третьей продольной в Волгограде

Сегодня, 13 августа, на Третьей продольной в Волгограде произошла крупная авария с участием двух большегрузов, передает V102.RU со ссылкой на очевидцев.





По предварительной информации, в районе поселка Водстрой дорогу не поделили КАМАЗ и тягач. От удара КАМАЗ выехал на встречную полосу и перекрыл дорогу автотранспорту, следующему в этом направлении. Тягач врезался в ограждении дороги.

На видео, опубликованном в местных пабликах, видно, что из тягача что-то вытекает на дорогу.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», из-за ДТП на Третьей продольной образовалась пробка на протяжении около 4 км.





Информация о ДТП уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: Жесть Волгограда / t.me