Легенда «Ротора» Владимир Нидергаус 13 августа отмечает 58-летие 

Сегодня, 13 августа, легендарному нападающему волгоградского «Ротора» 90-х годов Владимиру Нидергаусу исполняется 58 лет. Владимир Викторович своей блестящей игрой оставил ярчайший след в истории волгоградского и российского футбола.



В составе «Ротора» уроженец Казахстана Нидергаус провел 199 матчей, в которых забил 78 голов и сделал 24 результативные передачи. В волгоградской команде Владимир Викторович завоевал дважды серебряную и бронзовую медали чемпионатов России, становился финалистом Кубка страны и четырежды по результатам сезона попадал в список 33-х лучших футболистов России.



Газета «Спорт-Экспресс» в 1993 году признала сегодняшнего именинника лучшим игроком среди вторых нападающих, а в 1996 году Нидергаус стал лучшим среди первых нападающих. Именитый в прошлом спортсмен также вместе с «Ротором» творил историю в еврокубках.



В частности, Нидергаус по прозвищу «Немец» отправил один из мячей в ворота «Манчестера Юнайтед» в ответной игре 1/32 финала Кубка УЕФА розыгрыша 95/96. Знаменитый матч на легендарном английском стадионе «Олд Траффорд» завершился со счетом 2:2 (первая встреча в Волгограде - 0:0). Благодаря действовавшему правилу выездного гола и добытой ничьей на выезде «Ротор» прошел дальше. Кроме того, Нидергаус помог волгоградскому клубу выйти в финал Кубка Интертото в 1996 году.

– Мы поздравляем Владимира Викторовича с днём рождения, желаем ему бесконечного счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях! – написали теплые слова в адрес Владимира Нидергауса в пресс-службе «СК Ротор».



Фото: СК «Ротор» /vk.com